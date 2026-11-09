На Тернопільщині відзначають 50-річчя Української Гельсінської групи в межах фестивалю Docudays UA

На Тернопільщині тривають заходи 23-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Цьогоріч частина програми присвячена 50-й річниці створення Української Гельсінської групи — правозахисної організації, яка відкрито виступила проти порушень прав людини в Радянському Союзі.

9 листопада 1976 року було засновано Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод, відому як Українська Гельсінська група (УГГ). Її учасники відстоювали права людини, свободу слова та національну гідність українців, попри переслідування з боку радянської влади.

За інформацією організаторів заходів, 39 учасників групи сукупно провели 550 років у таборах, колоніях, в’язницях, на засланні та в психіатричних лікарнях.

Однією з подій фестивальної програми стала зустріч-форум у Західноукраїнському національному університеті за участю співзасновника Української Гельсінської групи, правозахисника, дисидента та колишнього політв’язня Мирослава Мариновича, а також правозахисника Євгена Захарова.

Мирослав Маринович розповів про біографії засновників УГГ, мотиви їхньої діяльності, принципи та ризики, на які вони йшли, відкрито протистоячи радянській репресивній системі. Йшлося також про те, як діяльність правозахисників сприяла формуванню громадянської та політичної культури, що стала одним із підґрунтів незалежної України.

У межах фестивалю також відбулася авторська презентація Олександра Степаненка «Перші громадяни майбутньої України». Учасники заходів мали змогу зустрітися з Миколою Горбалем — членом Української Гельсінської групи та колишнім політв’язнем радянських часів.

Окрему частину програми становили книжкові виставки, присвячені пам’яті Стефанії Шабатури.

Спадщина Української Гельсінської групи залишається важливою і сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свободу та незалежність. Її учасники стали прикладом громадянської мужності й послідовного захисту людської гідності в умовах тоталітарного реж