Три пожежі за добу: рятувальники Тернопільщини врятували чотири будівлі
Протягом минулої доби тернопільські рятувальники ліквідували 3 пожежі. Завдяки їхнім діям від вогню вдалося врятувати 4 будівлі.
Тернопіль, вулиця Об’їзна — горіло сміття на площі 1 м².
Село Осівці Бучацької громади — о 11:20 виникла пожежа господарської будівлі на площі 40 м². Вогонь знищив підлогу, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Врятовано 3 будівлі. На жаль, загинув 67-річний власник будівлі.
Тернопіль, вулиця Проектна — о 23:10 загорілася господарська будівля. Площа пожежі — 12 м². Вогонь пошкодив покриття та перекриття, знищив складовані дрова. Врятовано житлову будівлю.
Пам’ятайте про пожежну безпеку вдома:
не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади;
не перевантажуйте електромережу;
дотримуйтеся правил користування печами й обігрівачами;
тримайте легкозаймисті речовини подалі від джерел тепла.
У разі пожежі телефонуйте 101!