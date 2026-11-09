Три пожежі за добу: рятувальники Тернопільщини врятували чотири будівлі

Протягом минулої доби тернопільські рятувальники ліквідували 3 пожежі. Завдяки їхнім діям від вогню вдалося врятувати 4 будівлі.

Тернопіль, вулиця Об’їзна — горіло сміття на площі 1 м².

Село Осівці Бучацької громади — о 11:20 виникла пожежа господарської будівлі на площі 40 м². Вогонь знищив підлогу, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Врятовано 3 будівлі. На жаль, загинув 67-річний власник будівлі.