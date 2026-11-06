На Тернопільщині в урочищі Червоне зібрали цілий причіп сміття
На рекреаційній ділянці «Урочище Червоне» працівники Національного природного парку «Дністровський каньйон» провели осіннє прибирання та впорядкували територію.
Під час робіт очистили рекреаційну зону від сміття. Як повідомили у національному природному парку, спільними зусиллями вдалося зібрати цілий причіп відходів.
Прибирання провели, щоб територія залишалася чистою, затишною та привабливою для відвідувачів.
У парку закликають дбати про довкілля та не залишати сміття після відпочинку на природі.