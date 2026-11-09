На Тернопільщині чоловік підпалив будинок односельчанки

Поліцейські оголосили підозру жителю Чортківського району в умисному підпалі будинку односельчанки

За вчинене чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл району про те, що невідома особа підпалила її будинок.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що вранці жінка виявила займання вікна будинку. Завдяки допомозі сусідів пожежу вдалося вчасно загасити. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 34-річний односельчанин потерпілої. Правоохоронці затримали чоловіка відповідно до статті 208 КПК.

З’ясувалося, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснити свій вчинок не зміг.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чоловік узяв пляшку з бензином, облив вікно будинку потерпілої та підпалив його. Господиня вчасно помітила займання та покликала на допомогу.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.