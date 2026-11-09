«Герої заслуговують на гідність»: у Микулинцях просять впорядкувати могили загиблих військових

Жителька Микулинців Інна Мельничук звернулася до керівництва громади з проханням впорядкувати територію кладовища біля могил полеглих українських захисників.

Своє звернення жінка опублікувала у Facebook. Вона наголошує, що місця поховання військових, які віддали життя за Україну, мають бути доглянутими та гідними пам’яті Героїв.

«Невже ті, хто віддав своє життя за нас і нашу свободу, не заслуговують на чистоту та повагу до місця свого спочинку?» — написала Інна Мельничук.

Вона закликала керівництво громади не залишати це питання без уваги та подбати про порядок біля могил загиблих захисників.

«Герої заслуговують на гідність не лише в словах, а й у наших вчинках!» — додала авторка звернення.