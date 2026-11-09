Під час бойових дій загинув старший солдат Олег Баран з Тернопільщини

ЧОРТКІВСЬКА ГРОМАДА ВТРАТИЛА ЩЕ ОДНОГО ЗАХИСНИКА – БАРАНА ОЛЕГА

Чортківська громада, на жаль, знову отримала трагічну звістку. Під час бойових дій загинув старший солдат Баран Олег Іванович, 5 серпня 1972 року народження, повідомляє міська рада

Баран Олег був призваний на військову службу за мобілізацією 25 травня 2024 року. Служив стрільцем-оператором 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А7187.

Життя захисника обірвалося 5 липня 2025 року поблизу населеного пункту Одрадне Куп’янського району Харківської області внаслідок штурмових дій противника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Олега… Вічна пам’ять і слава захиснику України!