Тернопільщина втратила захисника Олега Коміссарова
Козівський селищний голова Сергій Добалюк повідомляє про смерть військовослужбовця Коміссарова Олега Анатолійовича, 18.03.1974 р.н., уродженця селища Мирне Донецької області.
Військовий проходив лікування у Козівській центральній районній лікарні. 30 жовтня Олег Коміссаров помер у власному автомобілі поблизу села Великий Ходачків.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Вічна пам’ять Захиснику України!
📍Завтра Козівська громада попрощається із померлим військовим.
9 листопада біля фігури Матері Божої у селищі Козова орієнтовно о 12:15-12:30 зустрічатимемо траурний кортеж із тілом Захисника.
Далі процесія попрямує до Собору верховних апостолів Петра і Павла, де відбудеться заупокійне богослужіння.
Поховають воїна на новому кладовищі селища Козова.