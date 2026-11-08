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Тернопільщина втратила захисника Олега Коміссарова

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Козівський селищний голова Сергій Добалюк повідомляє про смерть військовослужбовця Коміссарова Олега Анатолійовича, 18.03.1974 р.н., уродженця селища Мирне Донецької області.

Військовий проходив лікування у Козівській центральній районній лікарні. 30 жовтня Олег Коміссаров помер у власному автомобілі поблизу села Великий Ходачків.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Вічна пам’ять Захиснику України!

📍Завтра Козівська громада попрощається із померлим військовим.

9 листопада біля фігури Матері Божої у селищі Козова орієнтовно о 12:15-12:30 зустрічатимемо траурний кортеж із тілом Захисника.

Далі процесія попрямує до Собору верховних апостолів Петра і Павла, де відбудеться заупокійне богослужіння.
Поховають воїна на новому кладовищі селища Козова.

 

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