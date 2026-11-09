У Тернополі презентують книгу «Сержант В’юн»: фронтову історію розкажуть автор і сам герой

12 листопада о 13:00 у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться презентація книжки Андрія Чобота «Сержант В’юн», яку книгозбірня організовує спільно з комунальною установою Тернопільської обласної ради «Ветеранський простір». Особливість події — видання представлять і автор, і головний герой разом.

Письменник записував спогади товариша просто у лікарняних палатах під час реабілітації. Під час бойового завдання Микола В’юка допомагав побратимам під обстрілами та наклав собі турнікети під самі стегна. Через тривалу п’ятигодинну евакуацію медики не змогли зберегти ноги.

Інші історії фронту, шлях повернення до цивільного життя, реабілітацію та те, що допомагає триматися — у книжці та з перших уст. Зокрема, дієвим способом реінтеграції для ветерана стала улюблена справа — бджільництво. Сьогодні він утримує пасіку та власноруч виготовляє натуральні воскові свічки.

На зустрічі можна буде поспілкуватися з автором і героєм, а також підтримати ветерана, придбавши книжку та воскові свічки ручної роботи