П’ять округів і оперативні штаби: як Тернопіль готується до зими під час війни

У Тернополі створюють систему територіального управління та координації на випадок масштабних надзвичайних ситуацій. Вона має допомогти організувати роботу міських служб і забезпечити підтримку мешканців, якщо через війну виникнуть тривалі перебої з електро-, тепло-, водо- та газопостачанням.

5 листопада міський голова Сергій Надал, його заступники та керівники профільних підрозділів зустрілися з головами ОСББ і управителями багатоквартирних будинків районів Новий Світ, Комбайновий, Канада та БАМ.

Під час наради обговорили алгоритми взаємодії у разі надзвичайних ситуацій, обмінялися контактами та узгодили подальші дії.

За словами Сергія Надала, взимку ризики зростають через мінусові температури та можливе припинення опалення житлових будинків і закладів соціальної інфраструктури.

«Для збереження керованості міста за таких обставин передбачаємо територіальну систему управління та координації. Її головне завдання — забезпечити безперервну взаємодію відповідальних служб, оперативне прийняття рішень і першочергову допомогу мешканцям навіть за суттєвих порушень роботи систем життєзабезпечення», — зазначив міський голова.

Згідно з планом, Тернопіль поділять на п’ять територіальних округів:

Дружба;

Центр–Березовиця;

Новий Світ–Комбайновий–Канада–БАМ;

Аляска–Сонячний;

Старий парк–Східний.

У кожному окрузі планують створити оперативний штаб, визначити координаторів і сформувати мережу базових закладів. Це має наблизити організацію роботи та ухвалення невідкладних рішень до мешканців і місць виникнення проблем.

Як пояснив заступник міського голови Владислав Стемковський, територіальний поділ матиме виключно організаційний характер. Система спиратиметься на вже наявні міські установи, підприємства, працівників і матеріально-технічні ресурси.

У звичайних умовах міські служби працюватимуть у повсякденному режимі, а в разі масштабної надзвичайної ситуації координуватимуть дії на території відповідних округів.

Подібні зустрічі планують провести в усіх п’яти територіальних округах Тернополя.