Тернопільщина втратила захисника Володимира Марценюка
Із сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця з Тернопільщини Володимира Марценюка. Серце захисника зупинилося 2 листопада 2026 року в місті Чугуїв Харківської області.
Володимир Марценюк народився 4 січня 1974 року. Проживав у селі Заставці.
Військовий служив стрільцем 1-го мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А4941.
За повідомленням громади, причиною смерті стало гостре порушення кровообігу на тлі атеросклеротичної хвороби серця.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира.
Вічна пам’ять! 🕯️