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Тернопільщина втратила захисника Володимира Марценюка

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Із сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця з Тернопільщини Володимира Марценюка. Серце захисника зупинилося 2 листопада 2026 року в місті Чугуїв Харківської області.

Володимир Марценюк народився 4 січня 1974 року. Проживав у селі Заставці.

Військовий служив стрільцем 1-го мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А4941.

За повідомленням громади, причиною смерті стало гостре порушення кровообігу на тлі атеросклеротичної хвороби серця.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира.

Вічна пам’ять! 🕯️

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