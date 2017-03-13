Звичайні тернополяни почали обговорювати Генплан міста

Нещодавно на щотижневому прийомі громадян мешканцям округу №37 (вул. Бродівська; вул. Д. Лук’яновича; вул. Галицька: 29–29А, 33, 35–39; вул. Енергетична, вул. Зацерковна, вул. Збаразька: 10, 12–12А, 14, 16, 31, 37; вул. Лозовецька, вул. Поліська, просп. Злуки: 2;) їхній депутат Іван Сороколіт запропонував ознайомитись з проектом змін до Генерального плану міста.

Вкотре отримав доручення від виборців по кількох важливих для них питаннях, більшість з котрих вже раніше були передані як колегам із земельної комісії, так і представникам робочої групи. Дякую відповідальним особам міськради за те, що маю змогу ознайомити зацікавлених тернополян з проектом Генплану у зручній форм, – зазначає депутат.

Нагадаємо, прийняття стретегічного рішення по містобудівному документу перенесли на наступні сесії. А зараз працює робоча група, щоб детальніше вивчити запропоновані зміни до Генерального плану Тернополя.