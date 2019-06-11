У Чорткові встановлено новий рекорд України

6 червня у місті Чорткові на презентаційному майданчику районного комунального будинку культури ім.Катерини Рубчакової було зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Презентація книг їх головними героями».

Серед присутніх були понад три сотні поціновувачів літератури, а це: і сучасної, і класичної, української та зарубіжної, краєзнавчої, української казки, казки народів світу, музичної, економічної та ін.

На початку заходу до Божого благословення із Біблією звернувся отець Андрій Левкович.

Далі до слова була запрошена Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, автор та виконавець Наталія Стець, яка завітала на дійство із своєю музичною збіркою «Мого серця чистий камертон», до якої входять дев’ять авторських пісень, одну з яких заспівала присутнім.

Потім до учасників звернулась з двома сучасними книгами керуючий справами виконавчого апарату районної ради Тетяна Яблонь.

Згодом експерт національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував новий Національний рекорд України у номінації «Наймасовіша презентація книг літературними героями».

«Вперше в Україні ви представили улюблені, професійні книги, презентували їх в образах літературних героїв, а саме – у кількості 321-ї», – зазначив представник національного реєстру рекордів України.

Тож новий рекорд – наймасовіша презентація книг літературними героями зафіксовано.

«Ми перші в Україні, які встановили саме такий рекорд. Відрадно є те, що встановили ми цей рекорд з книгою в руках, так як, книга є джерелом знань, інформації, це є шлях до нового, до подвигів», – відмітила під час отримання сертифікату голова райдержадміністрації Оксана Чайчук.

Цікавинкою заходу став флеш-моб з книгою в руках.

Продовжилось дійство концертною програмою у глядацькій залі районного комунальному будинку культури ім.Катерини Рубчакової, де учасники мали змогу побачити дефіле моделей з книгами в руках від модельної студії «Монруа», презентацію книг, таланти у слові, пісні і танці. Ще однією родзинкою програми став виступ авторки та виконавиці власних пісень, переможця українських та міжнародних конкурсів Ольги Монастирської.

Дійство залишило по собі гарні спогади у всіх присутніх, які отримали масу позитивних емоцій.