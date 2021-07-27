Багатоденний хресний хід розпочали віруючі Московського патріархату до Почаївської лаври (фото)
26-го липня розпочалася хресна хода віруючих Московського патріархату, яка направляється до Почаївської лаври. Колона вийшла з селища Ратне Волинської області.
29-го липня ходу зустрінуть у Володимирі. Далі учасники Хресного ходу з Почаївською іконою Богоматері опрямують до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Нагадаємо, чудотворний образ Богородиці «Почаївська», що зберігається у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Церква вшановує 5-го серпня. Уже за традицією, до дня вшанування ікони відбуваються хресні ходи до Почаївської обителі.
Фото Володимир Ковтач