Багатоденний хресний хід розпочали віруючі Московського патріархату до Почаївської лаври (фото)

26-го липня розпочалася хресна хода віруючих Московського патріархату, яка направляється до Почаївської лаври. Колона вийшла з селища Ратне Волинської області.

29-го липня ходу зустрінуть у Володимирі. Далі учасники Хресного ходу з Почаївською іконою Богоматері опрямують до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Нагадаємо, чудотворний образ Богородиці «Почаївська», що зберігається у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Церква вшановує 5-го серпня. Уже за традицією, до дня вшанування ікони відбуваються хресні ходи до Почаївської обителі.

Фото Володимир Ковтач