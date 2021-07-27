13:00 | 27.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Багатоденний хресний хід розпочали віруючі Московського патріархату до Почаївської лаври (фото)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

26-го липня розпочалася хресна хода віруючих Московського патріархату, яка направляється до Почаївської лаври. Колона вийшла з селища Ратне Волинської області.

29-го липня ходу зустрінуть у Володимирі. Далі учасники Хресного ходу з Почаївською іконою Богоматері опрямують до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Нагадаємо, чудотворний образ Богородиці «Почаївська», що зберігається у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Церква вшановує 5-го серпня. Уже за традицією, до дня вшанування ікони відбуваються хресні ходи до Почаївської обителі.

Фото Володимир Ковтач

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *