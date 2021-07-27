Ремонт доріг та благоустрій важливіші, – найуспішніша громада Тернопільщини закриває три сільські школи

Байковецька сільська рада на сесійному засіданні, що відбулося цими днями, прийняла рішення про оптимізацію (призупинення) діяльності освітніх закладів громади.

Оптимізація (призупинення) стосується трьох початкових шкіл, які розташовані у селах Ступки, Романівка та Стегниківці.

Начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк, виступаючи на сесії, повідомила що фінансування малокомплектних шкіл держава перекладає повністю на органи місцевого самоврядування.

Тому на утримання цих закладів додатково потрібні 4,5 млн. грн., які доведеться забирати з бюджету розвитку громади: з ремонту доріг, встановлення вуличного освітлення, благоустрою територій тощо.

Окрім того, Віра Коршняк наголосила, що відповідно до приписів фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій у цих школах слід виконати дуже багато ремонтних робіт, щоб навчальний процес відбувався безпечно. А це більше 6 млн. грн.

Раніше у Ступках, Романівці і Стегниківцях відбулися громадські слухання, на яких мешканці усіх трьох вказаних сіл проголосували проти призупинення діяльності шкіл. До речі, у Стегниківцях місяць тому ці громадські слухання були настільки емоційними, що довелося аж викликати працівників поліції.

Кілька десятків мешканців Стегниківців та Романівки були присутні на сесійному засіданні і висловлювалися проти закриття закладів освіти.

Після жвавого обговорення депутати Байковецької сільської ОТГ переважною більшістю голосів таки проголосували за оптимізацію (призупинення) діяльності початкових шкіл у Ступках, Романівці і Стегниківцях.

Насправді, призупинення фактично означає закриття, адже через кілька років, навіть якщо й буде достатня кількість дітей, уже важко, щоб відновили роботу школи.

Цікаво, що села, у яких закривають школи, є аж ніяк не депресивними і не малими.

Так, за даними Байковецької ОТГ, у Стегниківцях проживає близько 650 осіб, у Романівці – близько 580, і у Ступках – близько 550.

При такій кількості населення кожне із вказаних сіл мало б мати навіть не початкову, а 9-річну школу із кількістю учнів близько 50-60-ти.

Але тут присутня проблема, притаманна багатьом селам, які розташовані неподалік від Тернополя. Частину батьків своїх дітей направляють на навчання у школи обласного центру, розраховуючи, що там краща якість освіти. Відтак, виходить, що ніби і село величеньке, а дітей у місцевій школі обмаль.

Цікаво також, що Байковецька ОТГ вважається найуспішнішою сільською громадою Тернопільщини, адже на її території розташоване підприємство “Борднетце”, яке є найбільшим платником податків в області. Втім, тепер і найуспішніші громади економлять на освіті…

Олена РОМАНЮК

Тернополіс