На Тернопільщині зґвалтували 13-річну дівчину

У селі Настасів Тернопільського району місцевий підліток зґвалтував 13-річну дівчину. Інцидент стався вночі 23 липня на березі місцевого ставка, де відпочивала компанія з шести підлітків. Втім, про злочин стало відомо лише сьогодні, 27 липня, після повідомлень місцевих мешканців. Дівчину того ж вечора забрали в реанімацію, – повідомляє ZAXID.NET.

У прес-службі поліції підтвердили, що за підозрою у згвалтуванні затримали місцевого підлітка і сьогодні суд обере йому запобіжний захід.

Першими про згвалтування у Настасеві повідомили у популярних тернопільських телеграм-каналах. Там вказували, що після відпочинку біля озера дівчину згвалтували троє підлітків.

Як розповіли жителі Настасова, злочин стався у п’ятницю, 23 липня, на березі місцевого ставка. Тоді троє неповнолітніх хлопців (віком 14 та 16 років) зі сусідніх сіл Воля та Лучка прийшли в гості до трьох неповнолітніх дівчат зі Стасева. Підлітки розважалися та відпочивали на березі місцевої водойми, ввечері після розпитих алкогольних напоїв один із підлітків зґвалтував дівчину.

У поліції Тернопільщини офіційно підтвердили, що такий злочин справді був і підлітку вже офіційно оголосили про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років). Хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Cтароста села Настасів Дарія Блащак розповіла, що потерпіла дівчинка виховується в хорошій, матеріально забезпеченій сім’ї. Мама, батько та дідусь з бабцею завжди дбали про те, щоб дитина мала усе необхідне. Дівчинка гарно вчиться в школі, бере участь в різних гуртках.

Також староста зазначила, що ані поліція, ані медики не повідомили її, коли приїжджали в село у вечір злочину, а про сам злочин вона дізналася від опікунської ради. З її слів, дівчинка перебувала в реанімації, а в понеділок її вже перевели у звичайну палату.