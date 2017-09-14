Тернопільська дюжина цікавих фактів або тест на знання власного міста

Метушливе життя зазвичай фокусує нас на повсякденних справах і ми, втомлені, заклопотані та сучасні, зовсім втрачаємо зв’язок з історичною пам’яттю.

Хто йшов цією бруківкою 100 років тому?

Як розвивається Тернопіль сьогодні, чи був він колись у чомусь першим ?

Яку долю мала Воздвиженська церква над ставом?

Так багато цікаво проходить повз нас! Погано це чи добре – вирішувати лише вам, бо ж моралізаторство – погана прикмета. Невелика порада – почніть знайомитися з власним містом прямо зараз, пройшовши наш короткий тест.

Інструкція

Якщо ви цей факт знали – ставте «плюс», “чули дзвін, але не знаєте, де він”, тобто, обізнані про це частково – ставте «пташку», зовсім не в курсі – «мінус». Рахуйте відповіді, а наприкінці отримаєте вердикт!

1. Традиційно вважається, що заснував Тернопіль гетьман Я. А. Тарновський.

Проте, є певні історичні знахідки та припущення, які наштовхують дослідників на

думку, що тут оселялися первісні люди (10 ст. до н. е.).

2. Тернополяни стали першими в Радянському Союзі, хто провів власну реформу декомунізації, позбувшись Сталіна з Театральної площі.

3. Тернопільська футбольна команда “Нива” у 1985 році обіграла “Динамо” (Київ), чим шокувала уболівальників цілої країни.

4. Тернопіль – перше місто в Україні, яке видало книжку мовою Есперанто.

5. Тернопіль став «файним» лише після того, як рок-гурт «Брати Гадюкіни» випустив пісню «Файне місто Тернопіль» (1994 рік). Тепер це словосполучення є для українців класичним

і природнім поєднанням слів.

6. Іван Франко вів у місті досить активну діяльність: приїздив на виставки, давав лекції студентам, висував кандидатуру на вибори до парламенту та неодноразово урочисто зачитував свою величну поезію посеред площі.

7. Загалом про Тернопіль написано більше 500-а поетичних

творів різних авторів.

8. Тернопіль має аж 5 міст побратимів: Слівен (Болгарія),

Єленя-Ґура та Хожув (Польща), Йонкерс (США), Батумі (Грузія) та Тирасполь (Молдова).

9. Скульптурна композиція «Випадкова зустріч», яка прикрашає

сквер біля драмтеатру, – робота американського скульптора-мультимільйонера

Джона Зворжека, його особистий подарунок. Найперше місто в Європі, яке отримало

роботу відомого скульптора, – це Тернопіль.

10. Свята Текля здавна вважається покровительницею та заступницею міста. ЇЇ

образ знаходиться в Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

11. За останнім переписом населення в Тернополі проживає 94,1 %

українців – це найвища кількість серед інших обласних центрів країни.

12. Тернопіль – перше місто в Україні, де запрацював електронний квиток у

громадському транспорті. Багато міст країни взяло з нього приклад, адже це

зручно та економно.

Результати

А тепер підсумуємо! Дві «пташки» рахуємо як один «плюс».

Якщо ви набрали від 9 до 12 «плюсів» – вважайте себе експертом! Ви можете

проводити туристам екскурсії та пишатися своїми знаннями !

У вас рівень майстра, якщо маєте від 5 до 8 «плюсів». Ви гарно знаєте своє місто, але ще є чимало цікавих фактів, які лишилися непоміченими вами.

Називайте себе учнем, підрахувавши від 0 до 4 «плюсів». Ви небагато знаєте про Тернопіль, тому похід до краєзнавчого музею стане захопливою пригодою!

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