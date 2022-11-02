У Тернополі вантажівка ледве не злетіла з мосту

1 листопада, близько 11-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Дівочій. Зі слів заявника, водій вантажівки не впорався з керуванням, пошкодив відбійник, та ледь не перекинувся на проїжджу частину.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, переконалися, що водій вантажівки не постраждав, здійснили регулювання дорожнього руху та, залучивши на допомогу інших небайдужих водіїв, спільними зусиллям повернули транспортний засіб на проїжджу частину.

Патрульні з’ясували, що водій вантажівки порушив вимоги дорожнього знаку 3.3 “Рух вантажних транспортних засобів заборонено”, через що не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, пошкодив свій автомобіль та бетонну огорожу.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць та технічних споруд) та винесли постанову за ч. 1 ст. 121 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Нагадуємо водіям❗️❗️❗️

Дорожній знак 3.3 “Рух вантажних автомобілів заборонено” забороняє рух вантажних автомобілів і складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Зона дії цього знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знаку не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР України.