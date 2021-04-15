До Тернополя їде Динамо (Київ)

У Тернополі вперше відбудеться півфінал Кубку України. 21 квітня зіграють Агробізнес (Волочиськ) та Динамо (Київ). Відзначаємо закономірний ажіотаж навколо матчу. Тернополяни бажають побачити наживо матч такої високої стадії популярного українського турніру.

На жаль складна епідеміологічна ситуація не дозволяє планувати такий захід заздалегідь. Ми дуже хочемо провести справжній футбольний поєдинок із заповненим стадіоном і емоціями уболівальників, для яких власне граємо. На сьогодні “помаранчева” зона на Тернопільщині дозволяє нам сподіватися, що зможемо запросити любителів футболу, – кажуть у ФК Агробізнес Волочиськ.

Тож треба почекати ще кілька днів, щоб переконатися в тому, що вдасться запустити глядачів на трибуни.

Найближчим часом, за умови, що дозволить епідеміологічна ситуація, розпочнеться продаж квитків на матч на ресурсі esport.in.ua