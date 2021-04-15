До Тернополя їде Динамо (Київ)
У Тернополі вперше відбудеться півфінал Кубку України. 21 квітня зіграють Агробізнес (Волочиськ) та Динамо (Київ). Відзначаємо закономірний ажіотаж навколо матчу. Тернополяни бажають побачити наживо матч такої високої стадії популярного українського турніру.
- На жаль складна епідеміологічна ситуація не дозволяє планувати такий захід заздалегідь. Ми дуже хочемо провести справжній футбольний поєдинок із заповненим стадіоном і емоціями уболівальників, для яких власне граємо. На сьогодні “помаранчева” зона на Тернопільщині дозволяє нам сподіватися, що зможемо запросити любителів футболу, – кажуть у ФК Агробізнес Волочиськ.
Тож треба почекати ще кілька днів, щоб переконатися в тому, що вдасться запустити глядачів на трибуни.
Найближчим часом, за умови, що дозволить епідеміологічна ситуація, розпочнеться продаж квитків на матч на ресурсі esport.in.ua