Закреп і геморой: як розірвати замкнуте коло?

Геморой не можна назвати смертельним захворюванням, але життя він псує неабияк. Якщо запустити хворобу, кожен похід у туалет починає завдавати нестерпного болю. Через це багато людей до останнього відкладають випорожнення кишечника. При геморої може виникнути і психологічний закреп – коли організм підсвідомо пригнічує позиви до дефекації, тому що розуміє, що за ними настане сильний біль.

Нерегулярне спорожнення кишечника лише прискорює розвиток геморою, робить усі його симптоми більш вираженими. Чим довше людина відкладає похід у туалет, тим щільнішим і твердішим стає стілець. При твердому, щільному, сухому стільці дефекація може заподіяти біль навіть здоровій людині, а у хворого на геморой до неприємних відчуттів можуть приєднатися сильна кровотеча і випадання вузлів.

Часті закрепи – це ускладнення геморою. Вони ж у більшості випадків є основною причиною його розвитку. Людям, які страждають на закрепи, доводиться сильно тужитися і довго сидіти в туалеті. Відбувається підвищення венозного тиску у прямокишковому судинному сплетінні, що призводить до негативних змін – набрякають вени ануса та нижньої частини прямої кишки. Все це супроводжується свербінням та болем, можуть з’явитися плями крові на туалетному папері. Приємного мало. Тому важливо такий стан попередити, не доводити організм до захворювання, а якщо проблема вже трапилася, то, не впадаючи в відчай, негайно вирішувати її.

Замкнене коло закрепу та геморою можна розірвати і навіть покращити стан кишечника та гемороїдальних вузлів. Щоб розібратися, як вирішити проблему, необхідно з’ясувати, що стало її причиною.

Що збільшує ризик розвитку хвороби?

Геморой часто стає проблемою людей, що проживають у розвинених країнах. До основних факторів, що провокують розвиток захворювання, лікарі відносять малорухливий спосіб життя та неправильне харчування.

Якщо людина щодня по 8 годин сидить в офісі, 1-2 – в автомобілі, більшу частину часу, що залишився – вдома перед телевізором, то в малому тазі неминуче почне застоюватися кров. Саме застійні явища змушують судини розширюватися і ставати ламкими.

При незбалансованому раціоні, у якому мало овочів, фруктів та свіжої зелені, підвищується ризик розвитку закрепів. Для регулярного спорожнення та формування здорового випорожнення, кишечнику потрібні нерозчинні та розчинні харчові волокна. Вони вирішують одразу кілька завдань:

стимулюють перистальтику;

забезпечують регулярне спорожнення кишечника;

допомагають підтримувати здорову консистенцію стільця;

покращують мікрофлору кишечника – попереджують розвиток дисбактеріозу, який є одним із факторів, що провокують хронічні закрепи.

Що найголовніше при геморої?

Забезпечити спокій для гемороїдальних вузлів, а це означає зробити процес дефекації найбільш безболісним, м’яким, комфортним. Саме в цьому і допомагають розчинні та нерозчинні харчові волокна або як їх ще називають – клітковина.

Розчинні харчові волокна перетворюються в кишечнику на гель, розм’якшують калові маси, допомагають їх м’якій та комфортній евакуації назовні, вичищають з організму шлаки та токсини. Нерозчинні волокна стимулюють перистальтику кишечника, є їжею для його корисних бактерій. Розчинні та нерозчинні харчові волокна допомагають здоровому травленню та м’якому, комфортному спорожненню кишечника.

На жаль, клітковини у нашому раціоні часто недостатньо. Ми харчуємося переробленими продуктами, фастфудом, напівфабрикатами, до того ж, мало п’ємо чистої води, мало рухаємося. Через це баланс мікрофлори в шлунково-кишковому тракті порушується, стілець стає твердим і сухим, кишкова перистальтика сповільнюється, виникають часті закрепи.

Щоб цього уникнути – мало просто змінити раціон. Потрібно повністю модифікувати спосіб життя!

Не зволікайте бути здоровими! Звертайтесь для отримання консультації лікаря-гастроентеролога та проктолога у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Запис за телефонами:

(0352) 52 52 52

(068) 752 52 52