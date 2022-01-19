Національний проект «Ukrainian Song Project/Українська пісня» розпочинає підготовку до нового сезону

Національний проект “Ukrainian Song Project/Українська пісня”, що гуртує навколо себе найтоповіших українських виконавців і “молоду кров” українського шоубізу, вкотре доводить – українська пісня є затребуваною і популярною.

Сьогодні “Українська пісня” крокує далі та відкриває чергову сторінку своєї історії.

Цього року організатори планують значно розширити лайн-ап виконавців, запросивши європейських музичних зірок та готують для глядачів багато несподіванок і приємних сюрпризів.

Продаж квитків на “Ukrainian Song Project/Українська пісня 2022” триває. Більше того, всі бажаючі можуть скористатися сертифікатом “єПідтримка” та витратити свою тисячу гривень від держави за вакцинацію, придбавши квиток на концерт за найкращою ціною.

Після 20 січня 2022 року відбудеться подорожчання квитків.

Минулого року 5-та ювілейна “Українська пісня” зібрала понад 15 тисяч шанувальників на “Арені Львів”, що у середині серпня стала епіцентром справжнього грандіозного музичного свята.

У рік масштабного святкування 30-річчя Української Незалежності фестиваль відбувся під гаслом “Українська пісня” – історія народжує майбутнє!” Протягом кількагодинного музичного марафону зі сцени у вигляді гігантського птаха у формі цифри V, що символізував п’ятиріччя проекту, звучали найяскравіші хіти за всі роки незалежності нашої держави.

Хедлайнерами “Ukrainian Song Project/Українська пісня 2021” стали гурти “Без Обмежень”, “ВВ”, “Скай”, співаки MELOVIN, Віктор Павлік, Сергій Бабкін з унікальним дуетом з Оксаною Мухою, присвяченим Героям України, співачки Ірина Білик, JAMALA, М’ята, Наталка Карпа, Анна Трінчер.

Ведучою концерту виступила Маша Єфросініна.

Серед десятки фіналістів проекту опинилися яскраві, молоді та перспективні виконавці: JULINOZA, Semyokhina, АНЦЯ, ЛЕV, «GG Гуляй Город» (feat. Morphom), Sowa, «Cry неба», BORA, Маргарита Самойлова та MARLEN.

Переможцем став український етно-гурт з Мукачево АНЦЯ, який отримав приз – продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також промо та менеджмент від “Української пісні” протягом року.

“Українська пісня 2022” пройде 14 серпня на стадіоні “Арена Львів”.

Квитки на подію можна придбати онлайн:

https://lviv.kontramarka.ua/uk/ukrainska-pisna-45882.html