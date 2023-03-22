Портрети Маріуполя. Експедиція в Тернополі

У Тернополі 22 і 23 березня 2023 року проходитиме експедиція проєкту “Портрети Маріуполя”. Цей проєкт реалізується ГО “Простір Марії” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та покликаний показати долю переселенців/переселенок з Маріуполя.



На цьому тижні команда проєкту планує записати в Тернополі 6 історій (запис складається з фотозйомки та зйомки документального фільму). Серед героїв – люди, які змогли інтегруватися в тернопільську громаду після пережитих жахіть в облозі та окупації в Маріуполі, а саме:

– родина, в якій батько займається волонтерством, а мама разом з маленьким синочком створює анімаційний серіал про російсько-українську війну;

– директорка навчального закладу, якій вдалося релокувати Маріупольський електромеханічний технікум (він тепер працює в Тернополі);

– маріупольчанка, яка працює в центрі підтримки маріупольців;

– маріупольчанка, яка має безліч відзнак на міжнародних кулінарних конкурсах, а після виїзду з рідного міста працює в одному з ресторанів Тернополя;

– правозахисниця, колишня працівниця Патрульної поліції Маріуполя.



Цим проєктом команда хоче надихнути переселенців і переселенок, допомогти їм у пошуку соціальних зв’язків, а також надати можливість створити нові фотоальбоми, в яких будуть нові спогади з нового життя.



Після проведення експедицій планується проведення фотовиставок в Україні та за кордоном.



Сторінка проєкту в Instagram: https://www. instagram.com/prostirmarii/

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