Монастириський суд конфіскував у громадянина росії земельну ділянку

Монастириський районний суд Тернопільської області конфіскував у громадянина Російської Федерації земельну ділянку сільськогосподарського призначення на користь держави.

Рішення суду не вступило в законну силу.

Суд у х в а л и в :

Позовні вимови Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області до ОСОБА_1 – задоволити.

Конфіскувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,2391 га за кадастровим номером 6124255500:02:001:0617 для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Коропецької селищної ради Чортківського району Тернопільської області, що належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_1 на користь держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області сплачений судовий збір в розмірі 2481 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Позивач має право оскаржити заочне рішення протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.



Детальніше за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/109622108