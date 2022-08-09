П’ять причин поїхати  на табір “Лисоня” ім. Івана Гавдиди

11-17 серпня на Тернопільщині відбудеться вишкільний наметовий табір “Лисоня” ім. Івана Гавдиди.

“Лисоня” ім. Івана Гавдиди – вишкільний наметовий табір, на якому ти можеш випробувати себе, розширити свій кругозір, загартувати тіло і дух. В умовах сучасної російсько-української війни, кожен має знати, як протидіяти ворогу на своєму фронті боротьби. Якщо тебе цікавить саморозвиток; ти прагнеш знайти нових друзів; набратися досвіду та бути свідомим громадянином, який знає, як відстояти свої інтереси, тоді “Лисоня” – це саме те, що тобі потрібно! Адже вже кілька десятиліть поспіль табір збирає велику кількість однодумців з всієї країни на Тернопільщині.

На учасників чекають фізичні випробування, лекції на теми українського націоналізму, причин війни, громадської активності, а також дружня атмосфера табору. Кожен день наповнений активною програмою, після якої кожен з учасників стане витривалішим, свідомішим і впевненішим, ніж був вчора. Захід орієнтований на молодь, яка хоче вдосконалюватись і готова працювати над собою, щоб вже сьогодні бути патріотом в дії, а не на словах.

Тож чому варто заповнити анкету та стати учасником?

1.Саморозвиток

Важливою складовою табору є гутірки, лекції та дискусії на актуальні для сьогодення теми. Ми обговоримо та поспілкуємось на тему протидії російським загарбникам. Як боротись з росіянами на всіх фронтах? Що найбільше дошкуляє нашому ворогу? Що може зробити кожен, як і з чого розпочати? Тут твоя русофобія точно стане достатня!

2.Нові знайомства та друзі

Підтримка, допомога, командні змагання та випробування на таборі зближують людей. Саме тут ти зможеш знайти однодумців, з якими в майбутньому зможеш стати пліч-о-пліч задля однієї справи.

3.Корисні навички

Тактична медицина, збирання екстреної валізки, орієнтування – це ті навички, що точно стануть тобі у пригоді, які ми допоможемо освоїти на таборі.

Атмосфера вечірніх ватр

Ще одна важлива частина кожного табору. Вогнище, з якого вилітають,

схожі на зорі, жаринки, спільне співання пісень під гітару і, звісно, читання

таборової пошти – це все створює затишок та романтику вечорів біля ватри.

Місце, де ти станеш кращою версією себе.

Програма табору поєднує у собі фізичний, духовний та інтелектуальний розвиток – кожного дня в тебе буде можливість спробувати себе в чомусь новому. Стати витривалішим фізично, свідомішим морально та обізнанішим інтелектуально.

І це тільки невелика частина усього, що ти можеш отримати під час перебування на таборі.

«Лисоня» – табір вишкільного характеру, тож відпочинку очікувати варто.

Коли: 11-17 серпня.

Вік учасників 18-24 років.

Місце проведення: Тернопільщина (деталі після реєстрації)

Організаторами табору: Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

Деталі за номером: +38 099 112 4263 Світлана

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSOUe8B895sCBZcgp7z7WWVVIF9FhS8IFqPPn67UQSfWwIOw/viewform?fbclid=IwAR2rokckYnH_y72xSuSliY_xdAou6Suufd8A4vgp43ktlumtp3ZwRhyzYcw , виконай всі умови участі та стань учасником нашої команди уже сьогодні!