На Тернопільщині зникла 16-річна дівчина Олександра Мартинович

Поліцейські відділу поліції № 1 м. Бережани розшукують Мартинович Олександру Степанівну 2006 року народження. 5 серпня, близько 12 години дівчина вийшла з дому та не повернулася. Була одягнена в сині джинси, синю блузку, білі кросівки. Прикмети: зріст 168см., худорлявої статури, волосся русяве.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце знаходження (03548)2-12-45, або на лінію 102.

Також батько Олександри просить і повідомляти йому за номером телефону – 096 415 56 53