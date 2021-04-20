Розпочалась громадянська кампанія «Рік Іди Фінк на Тернопіллі»

Іда Ландау, після одруження — Фінк, народилася у Збаражі, проте, трагічні події часів Голокосту закинули її з сім’єю у Польщу. Згодом, жінка оселилась у Ізраїлі.

«У Збаражі Іда Фінк закінчила гімназію і потім навчалася у Львівській Консерваторії, але нажаль, в 1941 році її навчання перервалося і вона потрапляє до Збаразького гетто, з якого рятується лише завдяки своїй волі до життя. Рятує також свою молодшу сестру», – розповідає каналу TV-4 Олександр Степаненко, голова ГО «Гельсинська ініціатива-XXI», модератор кіноклубу документального кіно Docudays UA.

Вже у зрілому віці жінка почала писати. Про всі дитячі спогади її роман «Подорож». Написаний польською, твір в Україні переклала Наталка Римська, його видали лише 2017 року. Хоча творчість Іди Фінк перекладена понад десятьма європейськими мовами, а у Польщі входить до шкільної програми, на батьківщині вона маловідома. Аби вшанувати її пам’ять, подарувати визнання, 2021 рік на Тернпільщині оголосили роком Іди Фінк.

«Наразі маємо рішення Збаразької міської ради, яке нас цілком задовільняє. Збаразька міська рада погодилась з тим, що цього року відбудеться літературно-мистецький фестиваль «Повернення Іди Фінк». Також в Збаражі буде створена літературна премія імені письменниці і планується відкриття меморіальної дошки на будинку, де вона провела свої юнацькі роки», — додає Олександр Степаненко.

Фестиваль запланований на листопад. До 100-річного ювілею письменниці, у рамках «Року Іди Фінк на Тернопіллі» хочуть видати книгу її оповіданнь українською, їх також переклала Наталка Римська.

Цього року в Україні відзначатимуть 80-ті роковини трагедії Голокосту, тож організатори переконані, що літературна творчість Іди Фінк, де вона описує ці страшні роки, зараз особливо актуальна. Це допоможе нам переосмислити події, і зробити висновки, щоб такі трагедії не повторювались.