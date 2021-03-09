Михайло Федик – знаний архітектор з Чортківщини

Той, хто володіє фантазією, мов ремеслом, вміє відчути смак довершеності, створити безліч архітектурних проєктів в Україні та за її межами.



Йому не чужі музична вправність та малярство, але з-поміж усіх жанрів мистецтва пан Михайло обрав архітектуру. Саме вона зуміла підкорити його суть.



У грудні минулого року Михайло Федик був удостоєний Державної премії України в галузі архітектури.



Ось лише фрагмент переліку його архітектурних творінь: пам’ятники нашим національним світочам – Маркіяну Шашкевичу, Степанові Бандері, Тарасові Шевченку в Афінах, меморіальний комплекс воякам Української Галицької Армії на Личаківському цвинтарі.



А також Михайло Федик – автор проєкту меморіального комплексу до 100-річчя Чортківської офензиви, який має стати чимось особливим – грандіозним, неперевершеним, словом, пантеоном пам’яті.

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