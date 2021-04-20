«Візьмімо наші хрести-терпіння та будьмо разом з Ісусом», – митрополит Василій на Хресній дорозі у Тернополі

18 квітня в Архикатедральному Соборі Тернополя відбулася Хресна дорога, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Зважаючи на карантинні обмеження, великопосна молитва відбувалася у режимі онлайн. Участь місцевого телебачення, трансляція у Youtube та мережі Facebook дозволили об’єднати в молитві десятки тисяч вірних.

«Ісус кличе нас усіх сьогодні бути спільно Ним: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме на себе хрест сій і йде слідом за мною» (Лк. 9,23), – зауважив кир Василій у встпуному слові. – Божий Син несе свій важкий хрест і терпить тяжкі знущання. Візьмімо сьогодні наші хрести-терпіння та будьмо разом з Ісусом. Він приносить цю жертву Небесному Отцеві, щоб відкупити від вічної смерті людину, кожного з нас.

Брати і сестри, сьогодні жертвуємо цю Хресну дорогу за те, чого найбільше потребуємо, за наших дітей, онуків чи близьких. Усі разом жертвуємо її за відвернення війти від України та панування миру, за припинення пандемії коронавірусу у наших містах та селах і у цілому світі. Темою наших розважань на цій Хресній дорозі стануть діла милосердя для душі і тіла. Вони є основною темою проповіді цілої нашої Церкви на цей рік. Тільки той, хто сам є милосердним до свого ближнього, заслуговує на милосердя від Бога.

На завершення Хресної дороги я уділю всім її учасникам повний відпуст та Апостольське благословення. Необхідною умовою повного відпусту – є приступити до Святої Сповіді та Святого Причастя у час Великого Посту, щоб покаятися з своїх гріхів, та молитва у наміренні Святішого Отця Папи Франциска», – підсумував владика.

Під час Хресної ходи вишиваними стаціями Хресної дороги у Архикатедрі почергово несли хрест та святу реліквію – частинку Чесного і Животворящого Хресна Господнього, яка була спеціально доставлена з Малої базиліки Матері Божої Зарваницької с. Зарваниця. Кир Василій всіх благословив, уділив повний відпуст та побажав, щоб наступного року усі спільно могли пройти цю Хресну дорогу вулицями Тернополя.

о. Олег ХАРИШИН, пресслужба архиєпархії