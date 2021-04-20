8 людей померли: яка ситуація з COVID-19 на Тернопільщині?
84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 8
– жінка 72 р. м. Тернопіль
– чоловік 71 р. Тернопільський район с. Витківці
– жінка 67 р. Кременецький район с. Великі Загайці
– жінка 45 р. Кременецький район с. Темногайці
– жінка 85 р. Тернопільський район с. Токи
– чоловік 73 р. м. Тернопіль
– жінка 43 р. м. Тернопіль
– жінка 59 р. м. Чортків
одужало – 275 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1135
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 63395 осіб;
одужало – 52681 особа;
летальних випадків – 992 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6725 (5845 одужало, 105 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1381 (1210 одужало, 29 летальних)
– Тернопільський район – 38574 (31465 одужало, 571 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17605 (13952 одужало, 256 летальних)
– Чортківський район – 18096 (15371 одужало, 313 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2510 (1986 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (21 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 12
• Лановецька міська ОТГ – 4
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (134 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 11
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 9
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 3
• Нараївська сільська ОТГ – 1
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 9
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 4
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 77
Чортківський район (29 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 2
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 2
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 4
• Копичинецька міська ОТГ – 5
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 5
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 3
4 поширення
Подобається
Коментувати
Поширити