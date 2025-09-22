Тактична медицина, зброя та командна гра: «Гуркіт» запрошує тернопільських підлітків на вишкіл 

27-28 вересня на території ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів №2» юні учасники ГО «Гуркіт» організують відкритий вишкіл, де діти зможуть відпрацювати навички тактичної медицини, поводження зі зброєю та командної роботи.

Влітку «Гуркіт» уже провів вишкільний табір, де учасники відчули драйв страйкболу, альпінізму та атмосферу патріотичного спротиву, що об’єднує.

Табір виховує нове покоління патріотичної молоді, яке вміє виживати та знає, чого хоче.

Адреса: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2 (вул. Новий Світ, 11)