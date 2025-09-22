Нове житло, але без інфраструктури: Північний мікрорайон Тернополя виявився неготовим до життєвих викликів

Тарас Хоміцький разом із Володимиром Скибою відвідали Північний мікрорайон міста Тернополя, який активно забудовується житлом. Це один з наймолодших районів міста, і, на перший погляд, він має великі перспективи, але виявилося, що розвиток інфраструктури в цьому районі залишає бажати кращого.

Першим, з чим зіткнулися відвідувачі, стала напівготова пішохідна зона, яка є головною артерією району. Тротуар, застелений бруківкою, не має безбар’єрного доступу через численні заїзди у двори, що перерізають пішохідний шлях. Такі неполадки не лише заважають зручному пересуванню, але й порушують стандарти доступності.

Проблеми з інфраструктурою та забудовами

Однією з основних проблем цього району є житлові комплекси від відомого в Тернополі забудовника, який обіцяє «європейське житло». У реальності, це житло виявилося зовсім не таким, яке хочеться бачити, особливо для молодих сімей. Місцева інфраструктура, згідно з враженнями, не витримує критики.

По-перше, навколо будинків практично відсутня осмислена пішохідна інфраструктура: тротуари є не в кожному місці, а наявні — не мають понижень. Ідея комфортних зелених алеїв або бульварів абсолютно ігнорується — територія навколо забудов заливається парковками.

По-друге, входи до під’їздів майже завжди обмежені сходами, а пандуси виглядають так, ніби їх проектували для «короля пандусів» — це не відповідає жодним стандартам доступності.

Комерційні приміщення: відсутність інклюзивності

Комерційні приміщення, спроектовані забудовником, також не відповідають сучасним вимогам. Більшість таких приміщень або знаходяться в напівпідвальному приміщенні, або значно вище рівня тротуару, що ускладнює доступ для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, відсутність відділення «Нової пошти» і наявність тільки поштомату є ще одним свідченням нецілеспрямованої забудови.

Підсумок: некомфортне середовище для молодих сімей

Загалом, основною проблемою цього району є те, що навіть за умови, що основний покупець — молода сім’я з дітьми — тут не створено комфортного середовища для таких родин. Відсутність безпечних дворів без авто, належних дитячих садочків, шкіл та приміщень для сфери послуг — це лише кілька з численних проблем, які потребують негайного вирішення