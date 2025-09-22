Понад 267 млн грн акцизного податку – від платників Тернопільщини

У січні-серпні цього року Тернопільщина забезпечила державний бюджет 177,3 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Це на 66,4 млн грн більше від прогнозу та становить півтораразове перевиконання плану.

Левову частку цих надходжень склали тютюнові вироби – 136,7 млн грн, що дорівнює понад 77% загального обсягу. Значно менші, але відчутні суми забезпечили виробництво пива – 18,5 млн грн (10,4%), а також горілчаної продукції – 14,2 млн грн (7,9%). Виробництво спирту принесло бюджету 3,8 млн грн, виноробна продукція – 0,8 млн грн, а від переобладнання транспортних засобів надійшло 3,3 млн гривень.

Стабільно позитивною є й динаміка надходжень від роздрібного продажу підакцизних товарів. За вісім місяців вони склали 90,2 млн грн при запланованих 83,6 млн гривень. Таким чином, показник виконано майже на 108%, а бюджет отримав додатково понад 6,6 млн гривень. Найбільшу частку традиційно сформували алкогольні напої – 63,4 млн грн (70,3%), тоді як продаж пива приніс ще 26,8 млн грн (29,1%).

Загалом із початку року державний та місцеві бюджети отримали від платників Тернопільщини понад 267 млн грн акцизного податку.

Даний платіж стабільно наповнює бюджет і водночас показує реальну картину споживання підакцизних товарів. Перевиконання плану означає не лише додаткові кошти для держави, а й підтверджує ефективність роботи платників та податкової служби в частині адміністрування цього збору.