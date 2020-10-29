Від ускладнень COVID-19 померла медсестра Шумської лікарні Галина Рудь

Не стало медсестри Шумської ЦРЛ Галини Рудь

26 жовтня 2020 року передчасно пішла з життя, медична сестра КНП Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня» Рудь Галина Андріївна.

Це вже дев’ята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

У жовтні їй виповнилось 57 років.

У КНП Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня» Галина Рудь працювала з березня 1983 року. Тоді її прийнято на роботу медичною сестрою гінекологічного відділення, у 2019 році її переведено в поліклініку медичною сестрою дерматовенеролога.

Коронавірусна хвороба протікала швидко. Недуга стала неабияким випробуванням для Галини. Лише тиждень – від звернення до амбулаторії ЗПСМ, госпіталізації в інфекційне відділення, переведення в ВАІТ – і медика, який сумлінно понад 36 років працював заради життя та здоров’я пацієнтів, не стало.