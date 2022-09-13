44 окрема артилерійська бригада втратила двох Воїнів

При виконанні бойового завдання, боронячи східні рубежі України, загинули двоє військовослужбовців 44 окремої артилерійської бригади, про це повідомляють у бригаді.

Андрій та Григорій присягали на вірність Україні, боролися за її незалежність та територіальну цілісність, за мирне життя для своїх рідних та до останнього подиху залишилися мужніми воїнами, великими патріотами та гідними захисниками Української нації.

Приносимо щирі співчуття рідним і близьким Андрія та Григорія. Вшановуємо пам’ять побратимів та низько вклоняємося перед їх подвигами, які обов’язково будуть вписані у Книгу пам’яті Героїв 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Вічна і світла пам’ять Воїнам-Героям!