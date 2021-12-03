Суд змусив жительку Тернопільщини повернути державі отриману соціальну допомогу

Вказавши неправдиві дані у декларації про доходи, проблеми із законом отримала жителька Монастирищини. Жінку засудили за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. Про це йдеться у вироку Монастириського районного суду.

Під оформлення соціальної допомоги від держави обвинувачена “забула” вказати у декларації інформацію про другий будинок, який є у її власності. Причому так зробила двічі – у 2018 році і у 2019 році.

Відтак, від вересня 2018 року по лютий 2019 жінка щомісячно отримувала допомогу в загальній сумі 5 тис. 507 грн. Від вересня 2019 року по лютий 2020 року повторно незаконно отримала 4 тис. 132 грн соціальної допомоги. Обман виявили соціальні інспектори під час звірки повноти та достовірності інформації, поданої обвинуваченою.

У суді жінка покаялась і свою вину визнала. Повідомила, що завдані державі збитки відшкодувала. Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с. 190 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на один рік. Однак зважаючи на те, що жінка раніше не судима, має позитивні характеристики, одна виховує неповнолітню дитину та відшкодувала державі збитки, жінку звільнили від відбування реального покарання, призначивши один рік умовно.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення .

Терен