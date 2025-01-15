Тернополян запрошують на вистави і концерти в обмін на …сміття
Креативний кластер Nа пошті став партнером проєкту ЕСО ТUNER і розпочав у Тернополі екологічну акцію “Обміняй сміття на квитки”.
Мета акції:
– стимулювати утилізацію відходів;
– підвищити екологічну свідомість;
– зменшити негативний вплив забруднення на навколишнє середовище;
– зробити культурні заходи доступнішими.
Зберіть вторсировину – і вас уже чекають запрошення на культурні події на ваш вибір! Зробіть три кроки – і ви не просто отримаєте нагороду від ЕСО ТUNERу, а й станете прикладом для інших у дбайливому ставленні до власної домівки – міста – країни – планети.
Крок 1. Зібрати вторсировину.
Крок 2. Здати у пункт прийому і там же сканувати QR-код. Пункти прийому зазначені на еко-мапі в додатку Е-Тернопіль, їх там декілька десятків.
Крок 3. Зазначити формі реєстрації кількість зданої сировини і свої культурні інтереси (реп, джаз, комедія, драма тощо)
І вже незабаром ви як свідомий громадянин отримаєте винагороду від Креативного кластеру Nа пошті: запрошення на культурні події в Тернополі!
Долучайтеся до проєкту і підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram.
Акція діє до листопада 2025 року.
“Ми сподіваємося, що інші заклади культури Тернополя також підтримають нашу ініціативу, долучаться до акції, надаючи квитки на свої події”, – каже арт-директорка креативного кластеру Nа пошті Ольга Биндас.
Культурні інституції міста, щоб долучитися до акції, можуть надіслати згоду на адресу – urbanci.ngo@gmail.com . Це буде водночас рекламою закладу, рекламою культурної події і мотивацією свідомої поведінки з твердими побутовими відходами.
Проєкт ЕСО ТUNER ініційований ГО “Інститут міської культури” – переможець другої хвилі грантів LIVE.MX Project від INOVA+
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