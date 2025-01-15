Тернополян запрошують на вистави і концерти в обмін на …сміття

Креативний кластер Nа пошті став партнером проєкту ЕСО ТUNER і розпочав у Тернополі екологічну акцію “Обміняй сміття на квитки”.



Мета акції:

– стимулювати утилізацію відходів;

– підвищити екологічну свідомість;

– зменшити негативний вплив забруднення на навколишнє середовище;

– зробити культурні заходи доступнішими.



Зберіть вторсировину – і вас уже чекають запрошення на культурні події на ваш вибір! Зробіть три кроки – і ви не просто отримаєте нагороду від ЕСО ТUNERу, а й станете прикладом для інших у дбайливому ставленні до власної домівки – міста – країни – планети.





Крок 1. Зібрати вторсировину.

Крок 2. Здати у пункт прийому і там же сканувати QR-код. Пункти прийому зазначені на еко-мапі в додатку Е-Тернопіль, їх там декілька десятків.

Крок 3. Зазначити формі реєстрації кількість зданої сировини і свої культурні інтереси (реп, джаз, комедія, драма тощо)



І вже незабаром ви як свідомий громадянин отримаєте винагороду від Креативного кластеру Nа пошті: запрошення на культурні події в Тернополі!



Долучайтеся до проєкту і підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Акція діє до листопада 2025 року.



“Ми сподіваємося, що інші заклади культури Тернополя також підтримають нашу ініціативу, долучаться до акції, надаючи квитки на свої події”, – каже арт-директорка креативного кластеру Nа пошті Ольга Биндас.

Культурні інституції міста, щоб долучитися до акції, можуть надіслати згоду на адресу – urbanci.ngo@gmail.com . Це буде водночас рекламою закладу, рекламою культурної події і мотивацією свідомої поведінки з твердими побутовими відходами.



Проєкт ЕСО ТUNER ініційований ГО “Інститут міської культури” – переможець другої хвилі грантів LIVE.MX Project від INOVA+

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