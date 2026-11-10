На сесії Тернопільської облради нагородили Василя Хомінця, Степана Барну та інших

10 листопада під час третього пленарного засідання дев’ятої сесії Тернопільської обласної ради вручили відзнаки посадовцям, військовослужбовцям та людям, які допомагають Збройним силам України.

Про це повідомили у Тернопільській обласній раді.

Почесну відзнаку обласної ради — нагрудний знак «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька — отримав Василь Хомінець, генеральний директор КНП «Тернопільський обласний центр Служби крові». Його відзначили за сумлінну багаторічну працю, активну громадянську позицію та патріотизм.

Також нагородили депутата Тернопільської обласної ради, командира роти БпЛА «Барні» мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степана Барну. Він отримав почесну відзнаку обласної ради «За проявлену мужність у виконанні службових обов’язків та незламність в захисті державного суверенітету».

Крім того, під час засідання відзначили людей, які підтримують українських військових.

Зокрема, голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський разом зі Степаном Барною вручили подяку командування 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» начальнику Тернопільської ОВА Тарасу Пастуху.

Почесними відзнаками 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» також нагородили депутата обласної ради Василя Вислоцького та генерального директора Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Зіновія Ясеника.