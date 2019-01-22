У тернопільському парку відбудуться «Зимові забави»

Зимові канікули – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це – час дивовижних новорічно-різдвяних дійств та активного відпочинку.

Протягом січня під час зимових канікул фахівці «Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення» проводили спортивно-розважальні заходи «Зимові забави».

27 січня о 13.00 год. відбудеться ще один такий захід, та цього разу участь в ньому можуть взяти як дітлахи так і дорослі.

В програмі забав розваги на будь-який смак:

– запальна танцювальна розминка для дітей та дорослих;

– ліплення снігової скульптури та її декорування;

– спортивно-розважальна програма для дошкільнят та школярів;

– сімейні забави для дорослих;

– малюнок на снігу;

– подарунки для всіх учасників свята.

Святкове дійство відбудеться у парку ім. Т. Шевченка на «Єлисейських полях».

Ми, фахівці «Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення», запрошуємо тернополян відвідати наш захід, адже разом ми граємо активні ігри, катаємося на санчатах, змагаємося під час проведення естафет та малюємо на снігу!

З нами дітки не будуть нудьгувати дома!

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