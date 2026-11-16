Міський голова Скалата Петро Савончак звернувся до мешканців громади та підприємців із закликом офіційно працевлаштовувати людей і сплачувати податки. За його словами, частина роботодавців продовжує працювати в тіні, тоді як інші сумлінно наповнюють місцевий бюджет.

У зверненні міський голова наголосив, що від податкових надходжень залежить фінансування важливих потреб громади: освітлення вулиць, ремонт доріг, опалення шкіл і дитячих садків, робота медичних та комунальних установ, а також підтримка українських військових.

Петро Савончак звернув увагу на нерівні умови, коли одні мешканці та підприємці сплачують податки, а інші намагаються уникнути цього, зокрема через неофіційне працевлаштування та виплату зарплат «у конвертах».

«Користуватися спільними благами громади хочуть усі, але утримувати їх за рахунок лише частини свідомих громадян — неправильно і нечесно», — зазначив міський голова.

Окремо він звернувся до працівників, які не мають офіційного працевлаштування, із закликом вимагати легального оформлення трудових відносин та офіційної зарплати.

За словами Петра Савончака, це важливо не лише для наповнення бюджету, а й для соціального захисту самих працівників. Офіційне працевлаштування гарантує оплачувані лікарняні, відпустки та пенсійне забезпечення.

Міський голова закликав підприємців і мешканців громади працювати прозоро та вчасно сплачувати податки.