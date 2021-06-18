Вже 25 червня у Тернополі відбудеться незвичне музичне дійство — концерт «Ехо Парія».

Що в ньому незвичного? Та усе: від неординарних локацій до виконавців, які там виступатимуть.

Вперше «Ехо Парія» відбулося на Тернопільському ставі у 2019 році. Люди, які відвідали захід були приємно вражені.

— Наше містечко хоч і невеличке, та має великий мистецький потенціал. Молоді музичні гурти України і не тільки, тепер можуть тут регулярно ділитись своєю творчістю в незвичній атмосфері, — переконані організатори музичного проекту “Ехо Парія”.

І ось 25 червня тернополян знову кличуть на концерт, який залишиться у пам’яті надовго.

— Рік тому я писав пост, що відбувається культурний регрес в місті і він вам дуже зрезонував. На разі є можливості з нього вийти і наша команда зокрема робить для цього конкретні кроки. Один з них – щорічні концерти «Ехо Парія 2021». Тож вже 25 червня буде: два теплоходи, частування, чудернацький декор, жива музика, — розповідає користувач Lesik Omodada.

Для гостей на теплоходах виступатимуть такі гурти, як: Хвилі, Sasha Boole та Omodada Gee. Початок — о 18:00 год.

Квиток у фан зону (теплохід “Парій”) – 250грн, VIP-квиток на теплохід з музикантами (“Сігма”) та включеним welcome drink – 350 ₴ (лише 10 місць!) Забронювати квитки можна тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdtJE5ZMEjaCiJbwnasgXKaD_YU7VYrcWFD5OKGiWLiwMpw/viewform