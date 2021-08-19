У Тернополі з розмахом відсвяткують 30 років Незалежності України. Програма

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Урочистості розпочнуться 23 серпня з церемонії підняття Державного Прапора України на центральній алеї парку «Топільче», після чого впродовж дня на різних локаціях міста проходитимуть флешмоб, патріотичні акція та автопробіг. Відбудеться також турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності».

24 серпня відзначення Дня Незалежності розпочнеться з урочистого масового заходу на Театральному майдані «Україна. Народжені вільними!», під час якого заплановано: нагородження, спецпогашення марки присвяченої 30-річчю Незалежності України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків. Початок об 11:00 год.

Святковий концерт з нагоди ювілейної дати відбудеться о 19:00 год. на Театральному майдані. Там виступлять Андрій Смерека (учасник проєкту «Україна має талант»), Іван Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти «Bugs & Bunny» і «Фіра».

23 серпня

№ п/п Назва події Час проведення, год. Місце проведення 1. Церемонія підняття Державного Прапора України за участю родин Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, ЗСУ, Національної гвардії України, поліції, МНС 08.45 Центральна алея парку «Топільче» 2. Турнір з пляжного волейболу «Кубок Незалежності» 10.00 Волейбольний майданчик (відпочинкова зона «Циганка») 3. Флешмоб «Мій синьо жовтий оберіг» 12.00 Парк ім. Т. Шевченка, на сходах біля фонтану «Сльози Гронського» 4. Патріотичний автопробіг «Я Українець, і цим пишаюсь» 13.00 Вул. Руська (Надставна церква) – проспект Степана Бандери в напрямку до «Збаразького кільця» 5. Акція патріотичного читання «Шлях серця» Впродовж дня Соціальні мережі

24 серпня