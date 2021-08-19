На Тернопільщині шахраї від імені податківців вимагають у підприємців гроші

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджає громадськість Тернопільщини про те, що в обласному центрі та районах області активізувались спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями, грошовими коштами суб’єктів підприємницької діяльності.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання з телефонних карток мережі стільникового зв’язку і представляючись начальником Тернопільської державної податкової інспекції Володимиром Гузенковим чи його довіреними особами, – шахрайським методом вимагають готівкові грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Невстановлені особи телефонують із номерів телефону +38 0983879678; +38 0682182119 суб’єктам господарської діяльності та просять надати так звану «матеріальну допомогу» для вигаданих нагальних потреб, скажімо, для залагодження питань, пов’язаних із проведенням у них перевірок, для проведення заходів із святкування застіль тощо.

Як правило, такими діями займаються так звані «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув’язнення.

Тому вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Тож наполегливо радимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

У зв’язку з вищевикладеним, просимо небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини про будь-яку відому інформацію стосовно вищенаведених фактів звертатися до місцевих органів Національної поліції.

Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.