В Тернополі відбудеться спеціальний показ фільму «День Незалежності» за участі режисера Володимира Тихого

14 серпня до Тернополя завітає команда українських документалістів Babylon’13 для спеціального показу свого нового фільму «День Незалежності». Стрічку було відібрано до конкурсної програми фестивалів Docudays UA та ОМКФ, а її всеукраїнська прем’єра запланована на 24 серпня.

У понеділок, 14 серпня, о 18:00 в Тернополі відбудеться спеціальний показ документального фільму «День Незалежності». Захід відбудеться в креативному кластері Na Пошті за адресою вулиця Коперника, 4. Після сеансу відбудеться обговорення з режисером фільму Володимиром Тихим, відомим ігровими стрічками «Наші котики» і «Брама», а також роботою над «СВ-шоу» з Вєркою Сердючкою. Вхід на подію вільний. Детальніше на фейсбуці: https://fb.me/e/4pwIh8rx2.





В обмежений прокат фільм вийде 24 серпня, в День Незалежності України. Подією в Тернополі розпочинається промотур стрічки, який охопить 18 українських міст.

«День Незалежності» зображує події 24 серпня 2022 року очима кількох героїв: це працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідальні за ввімкнення сигналу тривоги в столиці; «пляжні» патрульні поліцейські з Одеси; операторка протитанкового комплексу мінометної батареї; штурмовик ЗСУ; 14-річна прибиральниця пабу в Харкові; художниця з Києва та народний депутат, який стояв у витоків проголошення незалежності України. Їх історії змальовують щирий портрет сучасної України та українців від Львову до Харкова, від Києва до степів Херсонщини та окопів Донбасу.

Знімали картину одночасно в різних куточках країни. Всього у фільмуванні брали участь 11 кінооператорів. Також у стрічці використані кадри 1991 року (з першим внесенням до сесійної зали Верховної Ради українського прапора), які зняв один із героїв — Ярослав Кендзьор.

«День Незалежності» — вже друга робота Володимира Тихого за час повномасштабного вторгнення і своєрідне продовження стрічки «День українського добровольця», яка здобула нагороди Варшавського міжнародного кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest, і стала першою української картиною, придбаною BBC.

Світова прем’єра «Дня Незалежності» відбулася в національному конкурсі фестивалю Docudays UA. Також картина представлена в національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю, який триватиме 19—26 серпня.

Фільм створило кінооб’єднання «Вавилон’13», відоме висвітленням Революції Гідності й російсько-української війни. Спільнота документалістів, знана за такими роботами як «Зима, що нас змінила», «Фортеця Маріуполь», «Залізні метелики». До виробництва також залучені Cineo Studio та Black Photon (Польща). Фільм знято за підтримки Польського кіноінституту. Продюсери: Ігор Савиченко, Володимир Тихий, Андрій Котляр, Каміль Пшеленцький.

Фільм виходить у кінотеатрах за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Український дистриб’ютор — кінокомпанія «Артхаус Трафік».

Медіапартнери: LB.ua, Український тиждень, Лірум, The Ukrainians Media

Візуальні матеріали:

Офіційний артпостер

Офіційний артпостер (горизонтальний)

Постер

Горизонтальний постер

Трейлер (YouTube)

Трейлер (для завантаження)

Кадри