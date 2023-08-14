На Тернопільщині автомобіль врізався в електроопору

11 серпня о 14:29 на автодорозі Р-39 “Тернопіль -Броди” поблизу с. Гаї за Рудою Залозецької ТГ Тернопільського району водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керування та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою.

На місці події залучався черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та МПК с. Залізці, котрими проведено деблокування потерпілого та передано працівникам ЕШМД.

Також здійснено відключення АКБ, закрито вентиль балону газобалонного обладнанння на автомобілі ВАЗ 2106 та знерухомлено автомобіль противідкатними опорами.



