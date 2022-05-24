16:58 | 24.05.2022
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Оголошено благодійний збір коштів для Ігоря Захарова, якого важко поранили у боях поблизу Харкова

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Ігор Захаров – житель м. Копичинці, військовослужбовець Збройних Сил України, котрий у квітні був важко пораненим поблизу Харкова.

На сьогоднішній день чоловік переніс декілька складних операцій та зараз потребує тривалої реабілітації.
Дружина Тетяна Захарова знаходиться поряд із чоловіком у м. Київ, вдома під наглядом бабусі залишилось троє неповнолітніх дітей.
Просимо усіх небайдужих допомогти родині!

Реквізити: Захарова Тетяна –

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