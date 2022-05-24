Оголошено благодійний збір коштів для Ігоря Захарова, якого важко поранили у боях поблизу Харкова

Ігор Захаров – житель м. Копичинці, військовослужбовець Збройних Сил України, котрий у квітні був важко пораненим поблизу Харкова.

На сьогоднішній день чоловік переніс декілька складних операцій та зараз потребує тривалої реабілітації.

Дружина Тетяна Захарова знаходиться поряд із чоловіком у м. Київ, вдома під наглядом бабусі залишилось троє неповнолітніх дітей.

Просимо усіх небайдужих допомогти родині!

Реквізити: Захарова Тетяна – 5168757399483918 4149629350099719