ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ! У Тернополі благодійний концерт британського гурту HARDWICKE CIRCUS та OKAZIA
Запрошуємо вас на концерт гурту HARDWICKE CIRCUS, що дав вже понад 700 живих виступів по всій Британії, Європі та навіть південній Африці. У тому числі виступали на шоу з Бобом Діланом і Нілом Янгом, а Пол Макартні рекомендував їх на фестиваль Гластонбері. HARDWICKE CIRCUS — справжня сенсація з Великобританії, хедлайнери Glastonbury, з вибуховим звучанням у стилі E Street Band & The Doors! Легендарний британський рок у рамках благодійного туру завітає до Тернополя!
А також, гурту OKAZIA — українського інді-рок гурту з Харкова, лауреатів Jager Music Awards. Сучасна міфологія, електрика і серце.
Кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників!
Квитки тут – https://secure.wayforpay.com/payment/hardwickecircus