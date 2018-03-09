Розпочалось зголошення на найбільшу в Україні теренову гру “Гурби-Антонівці”
🔸 Що це?
“Гурби-Антонівці” – це найбільша щорічна теренова гра для молоді зі всієї України. Протягом трьох діб близько 400 учасників живуть в лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, змагаються за перемогу та набувають неоціненний досвід командної роботи та поводження в екстремальний умовах.
🔹 Для кого?
Для хлопців і дівчат 18-29 років з усієї України, для тих, хто готовий прожити 60 годин у лісі.
🔸 Коли?
28 квітня — 01 травня 2018 року.
🔹 Де?
Лісовий масив біля села Антонівці, Тернопільcька область
🔸 А що там буде?
Гра відбувається у лісі площею 20 км² та триває 3 доби без перерви, часто найцікавіші події розгортаються саме вночі. За перемогу змагаються 2 курені – “Вовки” та “Леви”. А “життя” учасника – це нарукавна пов’язка. Перемогти – означає здобути найбільшу кількість балів: “вбити” якомога більше суперників, знайти ворожий штаб з прапором та втримати свій.“Вбити” – означає зірвати нарукавну пов’язку гравця у бої, застосовуючи лише прийоми боротьби, без прямих ударів.
Щороку на гру приїжджає декілька сотень юнаків та дівчат із всієї України. Учасники ночують без наметів, організованого харчування немає.
🔹 Скільки коштує участь?
Безкоштовно.
🔸Хто організовує табір?
Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Міністерство молоді та спорту України.
⭕️Реєструйся: http://gurby.org.ua/
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