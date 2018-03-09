Афіша Тернополя 

Розпочалось зголошення на найбільшу в Україні теренову гру “Гурби-Антонівці”

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       🔸 Що це?

“Гурби-Антонівці” – це найбільша щорічна теренова гра для молоді зі всієї України. Протягом трьох діб близько 400 учасників живуть в лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, змагаються за перемогу та набувають неоціненний досвід командної роботи та поводження в екстремальний умовах.        

           🔹 Для кого?

Для хлопців і дівчат 18-29 років з усієї України, для тих, хто  готовий прожити 60 годин у лісі.

        🔸 Коли?

28 квітня — 01 травня 2018 року.

        🔹 Де?

Лісовий масив біля села Антонівці, Тернопільcька область

        🔸 А що там буде?

Гра відбувається у лісі площею 20 км² та триває 3 доби без перерви, часто найцікавіші події розгортаються саме вночі. За перемогу змагаються 2 курені – “Вовки” та “Леви”. А “життя” учасника – це нарукавна пов’язка. Перемогти – означає здобути найбільшу кількість балів: “вбити” якомога більше суперників, знайти ворожий штаб з прапором та втримати свій.“Вбити” – означає зірвати нарукавну пов’язку гравця у бої, застосовуючи лише прийоми боротьби, без прямих ударів.

Щороку на гру приїжджає декілька сотень юнаків та дівчат із всієї України. Учасники ночують без наметів, організованого харчування немає.

        🔹 Скільки коштує участь?

Безкоштовно.

        🔸Хто організовує табір?

Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Міністерство молоді та спорту України.

 

⭕️Реєструйся: http://gurby.org.ua/

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#МНК ##gurbyMNK

 

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