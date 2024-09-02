Алергія влітку у тварин: що може спричиняти?

Алергія — це неправильна надмірна реакція організму на алерген. Хвороба дуже часто зустрічається у собак, а діагностувати та лікувати її важче, ніж у людей. Коли люди відчувають симптоми хвороби, вони можуть повідомити про це лікаря, описати, що відчувають і коли саме це відбувається. Тварина не може цього зробити, тому власник та ветеринар мають працювати разом, щоб з’ясувати, що є причиною проблеми та як допомогти тварині.

Що треба знати про алергію у собак?

Кожен собака унікальний і може бути алергіком на різні речовини. Алергія у собак – це руйнівна реакція імунної системи на речовини навколишнього середовища або на продукти, які зазвичай нешкідливі для іншого організму.

Найчастіше алергени впливають на стан тварини через їжу, укуси комах, вдихання пилку чи грибкових спорів. Проте навіть від дотику до певної поверхні чи лежання у алергені у вихованця може виникнути контактна алергія.

Алергічні реакції можуть вражати тварин будь-якого віку та породи. Деякі види захворювання передаються у спадок, тому при придбанні цуценя у заводчика завжди корисно запитати про імунні порушення у родичів.

Не завжди хвороба виникає у щенячому віці. Вона може розвинутись у дещо більш пізньому віці, оскільки тоді імунна система стає чутливою до певного алергену та починає надмірно гостро реагувати на повторну дію.

Симптоми алергії

Коли собака піддається впливу алергену, це викликає імунну відповідь, що призводить до виділення гістамінів. Гістаміни — це природні хімічні речовини в організмі, але занадто велика їх кількість може викликати у тварин сильний дискомфорт, включаючи запалення, свербіж та набряк.

Залежно від джерела алергену, а також тяжкості та локалізації реакції запалення може викликати широкий спектр симптомів у вихованця. Симптоми зазвичай пов’язані з проблемами шкіри, але можуть виявлятися з боку шлунково-кишкового тракту і респіраторних симптомів.

Алергія у собак виражається такими симптомами:

почервоніннями та подразненнями шкіри;

сверблячкою, що супроводжується інтенсивним чуханням тварини;

вилизуванням лап, що інфіковані підодерматитом;

отитом;

висипаннями на задніх кінцівках, особливо при блошиному алергічному дерматиті;

сверблячкою в області морди;

локальним чи генералізованим випадінням шерсті;

набряками та припухлостями;

чиханням та хронічним кашлем;

сльзотечею;

діареєю та блюванням.

Всі ці симптоми можуть відповідати різним станам та хворобам, що впливають на собаку, тому важливо проконсультуватися з ветеринарним лікарем, щоб поставити точний діагноз.

Сезонна алергія у собак

Собаки, як і люди, страждають на сезонну алергію. Прояв алергії у собак трохи відрізняється від реакції людини. Свербіж шкіри і рецидивні вушні інфекції є найпоширенішими ознаками хвороби у тварини. Крім того, можуть спостерігатися почервоніння та припухлість очей, напади чхання та нежить у собаки. Інтенсивність сверблячки може змінюватись від сильної до помірної. Найчастіше свербіж виникає в області пахв, паху, морди або лап.

Нерідко собаки можуть розчісувати шкіру до крові. Тому, якщо пес чухається, треться об килим або меблі, кусає або вилизує себе частіше, ніж звичайно, варто показати його ветеринарному фахівцю. Така поведінка може призвести до підключення вторинних інфекцій, ознаками яких часто стають незвичайний запах та виділення.

Причини сенсибілізації

Сезонна алергія у вихованців виникає при вдиханні алергену або контакті з ним. Особливо гостро проблема постає, коли імунітет стає менш толерантним до подразника. Після цього щоразу, коли імунна система стикається з тим же тригером у навколишньому середовищі, виникає запальна реакція, що викликає всі або деякі зі згаданих вище ознак.

Цю патологію викликають тригери, присутні лише у певний час року. Це може бути пилок дерев та трав, пил та пилові кліщі, пліснява та плісняві грибки, укуси бліх та свіжа трава навесні чи влітку.

Як діагностувати захворювання?

Ветеринарний лікар допоможе визначити, чи страждає тварина від сезонної алергії, чи має інші проблеми зі здоров’ям. Ці висновки фахівець зробить на підставі історії хвороби вихованця, клінічного огляду, лабораторних аналізів та реакції на терапію. Можна показати собаку ветеринару-дерматологу для проведення алергопроб — це ще один ефективний спосіб діагностики за результатами аналізу крові.

Як лікувати сезонну алергію?

Якщо у собаки спостерігається лише легка форма сезонної алергії, для її лікування може бути достатньо прийому лікарських засобів, включаючи антигістамінних препаратів.

При складних або довготривалих, хронічних проявах алергії в ветеринарії використовують лікування алергії у тварин методом АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія) та прийом медикаментів.

Терапія АСІТ для собак передбачає введення алергену (білка тварини) у мінімальній дозі в організм тварини протягом тривалого часу. В результаті імунна система звикає до алергену, а симптоми алергії стають менш вираженими та настає тривала ремісія. АСІТ може проходити у вигляді ін’єкцій, прийому таблеток або використання під’язичного спрею. Форма АСІТ підбирається ветлікарем залежно від виду алергену.

Як впоратися з недугою за допомогою харчування?

У лікуванні алергії може допомогти коригування харчування. Певні дієтичні корми спеціально розроблені для підтримки здоров’я шкіри. Вони можуть стати частиною мультимодальної терапії. Перед переходом на новий раціон обов’язково слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Якщо він порекомендує дієтичне харчування, потрібно забезпечити поступовий перехід собаки на новий корм або збалансувати натуральне харчування, виключивши ймовірні алергени.

Як мінімізувати прояви сезонної алергії?

Для профілактики сезонної алергії після прогулянок на свіжому повітрі, перш ніж впустити вихованця в будинок, потрібно протерти або помити йому нижню частину тулуба та лапи. Це допоможе видалити алергени з поверхні шкіри та не занести їх до дому.

Собаці можуть бути корисне купання із спеціалізованими шампунями, що заспокоюють шкіру та знімають свербіж. Важливо переконатися, що вода помірно тепла, а миючий засіб рекомендований лікарем і не подразнює шкіру чотирилапого друга.

Хоча сезонна алергія – явище щорічне, її вплив на самопочуття улюбленця можна зменшити за допомогою належного лікування та активних профілактичних заходів. Звичайно, не кожній тварині відразу підійде один із описаних способів боротьби із захворюванням, але шляхом проб і помилок поступово вдасться забезпечити вихованцю нормальне самопочуття і гідний рівень життя у «високий сезон» алергії.

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