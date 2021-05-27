Бонус на первый депозит в 1Casino

Приветственный бонус, который предлагает Первое Казино в Украине, предназначен для ознакомления новых клиентов заведения с игровым ассортиментом. Его условия позволяют новичкам играть в автоматы на деньги с минимальными тратами и максимальными шансами на крупные выигрыши.

Подарки при регистрации

Каждого нового клиента Первое казино встречает приветственным бонусным пакетом. Он включает дополнительные начисления на депозит и фриспины. Его условия открывают доступ к азартным играм без использования личных денежных средств, но с возможностью получить настоящие ценные призы.

Бонусы для игры в казино доступны каждому совершеннолетнему посетителю сайта, прошедшему регистрацию. Они начисляются на первые пополнения счета, их действие ограниченно по времени, а вывод доступен при соблюдении оговоренных в правилах условий.

Начисления на депозит

При первых пополнениях счета игрок получает подарки от онлайн-казино:

на сумму от 100 до 500 грн. игрок получит дополнительно 111% бонусных средств;

при первом депозите на сумму более 500 грн. бонус составит 150%.

Использовать подаренные средства можно для игры в Book of Ra. Вывести их и выигранные при их помощи деньги можно после отыгрыша с вейджером х30.

Фриспины

Вторым подарком от онлайн-казино являются фриспины – бесплатные вращения игровых автоматов. Они также предназначены для слота Book of Ra. При первом пополнении счета на сумму от 100 до 500 грн. заведение начисляет 111 FS. Они предлагаются ровными партиями, по 37 вращений три дня подряд. Выигранные при их участии деньги доступны к выводу после отыгрыша с вейджером х30.

При пополнении счета на сумму свыше 500 грн. казино начисляет 150 вращений. Каждое позволяет бесплатно играть в казино онлайн и может принести крупный выигрыш. Они начисляются три дня подряд, партиями по 50 единиц. Для вывода полученной от игры фриспинами прибыли необходимо соблюсти условие отыгрыша – х30.

Бонусы Первого казино в Украине – шансы на призы

Первое казино предлагает выгодные условия для игры на деньги. Его бонусная программа позволяет новичкам с минимальными рисками перейти от демонстрационной версии к автоматам с реальными выигрышами. Разработанная программа лояльности и наличие безвейджерных бонусов выгодны для постоянных клиентов. Наличие прогрессивного джекпота позволяет каждому рассчитывать на бОльшую прибыль.