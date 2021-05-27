Текущие и завершенные акции в казино Золотой Кубок

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На первый депозит новички получают 150% бонус. При втором и третьем пополнениях счета игроки вновь получают бонусы, но по ставке в 100%. Четвертый бонус тоже предполагает активацию предложения с 150% ставкой бонусирования.

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