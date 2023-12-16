Будівельний ринок під час війни: які зараз ціни та чи достатньо матеріалів?

Повномасштабне вторгнення рф в Україну принесло на нашу землю страшенну розруху. Найбільше постраждало житло українців. Наші співгромадяни почали відбудовуватись майже одразу, не чекаючи кінця війни. Після перемоги та початку активного етапу відбудови обсяги будівництва точно зростуть. Водночас, на Заході Україні, де війна спричинила менше шкоди, люди продовжують будувати та розбудовувати власне житло, не відкладаючи це на потім. Тому слід розібратися, що в Україні з виробництвом будівельних матеріалів, які матеріали найбільш популярні та які в будівельних магазинах ціни?

Газобетон чи цегла: з чого українці будують та відбудовують житло

Свіжі дані про ринок будівельних матеріалів вказують на те, що газобетон стає основним матеріалом в будівництві. Він вигідний, бо коштує вдвічі дешевше за цеглу, та оптимальний, бо є дуже якісним за свою ціну. Також газоблоки стійкі, енергоефективні та звукопоглинаючі. Матеріал зручний у використанні: газоблоки легкі й міцні, що робить їх легко перевозити та зберігати. Цей матеріал також має широкий спектр застосування: його можна використовувати для будівництва каркасу приватних будинків, перегородок у багатоповерхівках та адмінбудівлях.

Чи виробляється в Україні газоблок та скільки він коштує

В Україні є до десяти заводів, які виробляють газоблок. Наше виробництво повністю закриває потреби внутрішнього ринку. Віднедавна лідером ринку стала компанія «Стоунлайт», яка має гарну промислову базу, потужний завод в Київській області, та впровадила європейські технології у виробництві. Зелені палети «Стоунлайт» продаються майже в усіх будівельних магазинах України.

Компанія «Аерок», що до 2022 року була головним виробником газоблоку, вже не працює, але залишки її продукції все ще розпродаються на будівельних ринках. «Аерок» мав російських власників, тож після початку війни «Аерок» потрапив під санкції, заводи компанії – закрили, а згодом і націоналізували.

Інші виробники газоблоку – регіональні. Їхні заводи значно менші, тож компанії можуть задовольнити попит однієї чи кількох областей. Приміром, на півночі України популярний житомирський «Теплоблок», на Заході – тернопільський «Газобет», а на Сході – дніпровський UDK. Дистриб’ютори можуть доставляти газоблок по всій країні, але ціна за таку доставку буде не співмірною.

Ціни на газоблок не кусаються: вони майже однакові, різниця – в межах 4%. На сайтах з продажу газоблоку кубометр українського матеріалу можна придбати за 3200-3500 грн.

Імпортний газоблок: чи є він кращим за український?

З початку літа в Україні з’явився імпортний газоблок виробника «Viablokk» (Угорщина). Він дорожчий за українські аналоги на 500 грн/куб. м. Але про нього є не дуже приємна інформація. По-перше, імпортним він є лише відносно: аналітики відзначають, що технологія виробництва заводу була поцуплена у «Аероку». По-друге, власники заводу – російські олігархи. Українські дистриб’ютори це знають, тому неохоче пропонують українцям цього виробника.

Усі параметри якості вітчизняних виробників майже однакові. А «імпортний» «Viablokk» пише, що його продукція – надзвичайно міцна. Експерти-будівельники кажуть, що це маркетинговий крок, і офіційні дані суттєво відрізняються від фактичних. Вірити етикеткам, чи ні – справа кожного, а поки можна констатувати: виробництво газоблоку в Україні потужне, вибір на будівельних ринках та в магазинах – доволі хороший.